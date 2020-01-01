Бывший полузащитник сборной Франции: Мбаппе начинает раздражать меня все больше и больше

Эммануэль Пети считает, что на его соотечественника давит желание выиграть Золотой мяч.

Легендарный полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

“Мбаппе прогрессировал в последние три года. Он пришел в футбольный мир с невероятным потенциалом, это был бриллиант, требующий огранки. Он демонстрировал большую зрелость в своей игре, благодаря чему заслужил переход в команду с большим количеством звездных игроков.

Несмотря на его достижения, он начинает раздражать меня все больше и больше. Кроме того, он раздражает своих одноклубников. Мы забываем, что он молод и просим от него слишком многого. То, что он делает, невероятно, у него впереди светлое будущее.

Но Килиан оказывает давление на себя из-за желания выиграть Золотой мяч. Он должен быть осторожен со своим поведением, потому что то, как он себя ведет, может сыграть с ним злую шутку“, - цитирует Пети ParisFans со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить огромные деньги Мбаппе за новый контракт.