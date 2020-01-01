Отец Неймара: Мой сын сам отвечает за свое будущее

Бразильский футболист не думает об уходе из ПСЖ.

Отец нападающего ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос прокомментировал будущее своего сына.

“Если мы говорим о его карьере, то он сам отвечает за свои решения. Я занимаюсь только административными вопросами, бытовыми условиями и продлением контракта.

Могу сказать, что Неймар счастлив играть в ПСЖ. Он рад, что команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Неймар не думает об уходе из клуба“, - цитирует Неймара-старшего BeSoccer.

В этом сезоне бразилец провел 22 матча в футболке “красно-синих“, где забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.