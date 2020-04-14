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ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене

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Парижский клуб попытается воспользоваться кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Мауро Икарди ближайшим летом может игроком ПСЖ на полноценной основе.

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Как сообщает Sky Italia, парижане попытаются договориться с миланским Интером, которому принадлежат права на футболиста, о скидке в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом.

В договоре об аренде прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро, но сейчас парижский клуб попытается существенно снизить эту сумму.

Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний аргентинец отыграл 20 матчей в Лиге 1, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Интер, чемпионат Италии по футболу, футбол
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