ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене

Парижский клуб попытается воспользоваться кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Нападающий Мауро Икарди ближайшим летом может игроком ПСЖ на полноценной основе.

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Как сообщает Sky Italia, парижане попытаются договориться с миланским Интером, которому принадлежат права на футболиста, о скидке в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом.

В договоре об аренде прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро, но сейчас парижский клуб попытается существенно снизить эту сумму.

Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний аргентинец отыграл 20 матчей в Лиге 1, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба.