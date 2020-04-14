Во Франции не будут доигрывать сезон в трех дивизионах - AS

Планируется довести до конца только кампании в Лиге 1 и Лиге 2, а также Кубок Франции.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ принял решение относительно дальнейшего будущего нынешнего сезона.

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По информации AS, во Франции не будут возобновлять кампанию-2019/20 в трех дивизионах Национальной лиги, в которых выступают полупрофессиональные и любительские команды. Результаты не будут аннулированы - финальным будет положение команд на момент остановки.

А вот турниры в Лиге 1 и Лиге 2, а также финал национального Кубка между ПСЖ и Сент-Этьеном, собираются довести до конца летом. Команды из лиг, которые досрочно завершат сезон, получат финансовую компенсацию.

Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено в среду, 15 апреля, на встрече Ле Грэ с президентами всех лиг Франции.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.