ПСЖ заинтересовался в трансфере вратаря Аякса

Камерунец может перебраться во Францию.

Голкипер Аякса Андре Онана может стать игроком ПСЖ, об этом сообщает Goal.com.

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По информации источника, французский клуб может совершить трансфер вратаря сборной Камеруна, если им не удастся договориться о выкупе Серхио Рико из Севильи.

Трансферная стоимость Онаны оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, что в услугах голкипера также заинтересована Барселона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выкупит Икарди за 70 миллионов евро.