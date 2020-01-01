Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ заинтересовался в трансфере вратаря Аякса

Комментариев: 0
Камерунец может перебраться во Францию.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Голкипер Аякса Андре Онана может стать игроком ПСЖ, об этом сообщает Goal.com.

Читай также: Экс-игрок ПСЖ: Мбаппе уже почти был футболистом Реала

По информации источника, французский клуб может совершить трансфер вратаря сборной Камеруна, если им не удастся договориться о выкупе Серхио Рико из Севильи.

Трансферная стоимость Онаны оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, что в услугах голкипера также заинтересована Барселона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выкупит Икарди за 70 миллионов евро.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Аякс, Андре Онана, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь