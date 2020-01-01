ПСЖ заинтересовался в трансфере вратаря Аякса
Камерунец может перебраться во Францию.
Голкипер Аякса Андре Онана может стать игроком ПСЖ, об этом сообщает Goal.com.
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По информации источника, французский клуб может совершить трансфер вратаря сборной Камеруна, если им не удастся договориться о выкупе Серхио Рико из Севильи.
Трансферная стоимость Онаны оценивается в 30 миллионов евро.
Отметим, что в услугах голкипера также заинтересована Барселона.
Ранее сообщалось, что ПСЖ выкупит Икарди за 70 миллионов евро.
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