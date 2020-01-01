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Президент Лиона хочет сохранить Депая в команде

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Жан-Мишель Олас сделает все, чтобы футболист остался в Лионе.
Мемфис Депай
Мемфис Депай
Getty Images

Президент Лиона Жан-Мишель Олас заявил, что он хочет сохранить в команде нападающего Мемфиса Депая.

“Я очень надеюсь, что Мемфис останется в семье Олимпика на долгие годы. Я действительно сделаю все для того, чтобы Депай остался.

Он знает, что я делаю, и то, что я ему доверяю“, - написал Олас на своей странице в Twitter.

Напомним, в этом сезоне Депай провел 18 матчей за Лион, в которых он забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

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Теги: футбол, Лион, Мемфис Депай, чемпионат Франции, Лига 1
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