Президент Лиона хочет сохранить Депая в команде

Жан-Мишель Олас сделает все, чтобы футболист остался в Лионе.

Президент Лиона Жан-Мишель Олас заявил, что он хочет сохранить в команде нападающего Мемфиса Депая.

“Я очень надеюсь, что Мемфис останется в семье Олимпика на долгие годы. Я действительно сделаю все для того, чтобы Депай остался.

Он знает, что я делаю, и то, что я ему доверяю“, - написал Олас на своей странице в Twitter.

Напомним, в этом сезоне Депай провел 18 матчей за Лион, в которых он забил 14 голов и отдал две результативные передачи.