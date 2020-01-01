Экс-игрок ПСЖ: Мбаппе уже почти был футболистом Реала

Трансфер француза перенесен на следующий год.

Экс-футболист ПСЖ Жером Ротен рассказал, что Килиан Мбаппе договорился о переходе в мадридский Реал.

Читай также: Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать Неймара

“Из собтвенных источников я знаю, что Мбаппе уже почти был футболистом Реала. Но учитывая то, что происходит в мире в данный момент, я уверен, что переезд Килиана в Мадрид будет отложен.

Нет ни единого шанса, что Мбаппе продлит контракт с ПСЖ. Французский клуб договорился с игроком, что он летом будет продан. Но мне кажется, что Килиан останется в Париже еще на год только из-за сложившейся ситуации, а затем уедет в Мадрид“, - приводит слова ParisTeam.

Ранее сообщалось, что Зидан рассчитывает заполучить Мбаппе в летнее трансферное окно.