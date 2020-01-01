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Стало известно, когда во Франции хотят начать сезон-2020/21

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Окончательное решение о начале соревнований будет принято по мере развития ситуации при согласовании с УЕФА.
Сезон-2020/21 во Франции могут начать в августе
Сезон-2020/21 во Франции могут начать в августе
Getty Images

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) утвердила даты, в которые планируется начать сезон-2020/21.

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Как сообщает L`Equipe, LFP проголосовали за начало нового сезона чемпионата Франции 23 августа, а старт Лиги 2 намечен на 22 августа. 

При этом на это решение может повлиять дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, а также позиция УЕФА.

Напомним, в середине марта Лига 1 была остановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что телетранслятор отказался платить клубам Лиги 1.

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Теги: Лига 1, Лига 2, Франция, футбол, коронавирус
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