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Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса

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Во Франции хотят ввести систему сокращения окладов футболистов.
Неймар
Неймар
Getty Images

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) пришла к договоренности с Министерством экономики и финансов страны о том, чтобы рекомендовать сокращение окладов игроков Лиги 1 на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что отказ телеканалов Canal+ и beIN Sports выплачивать деньги за телевизионные права сильно ударил по финансовому положению всех французских клубов.

Источник утверждает, что ассоциация футболистов Франции предложила следующую систему сокращения заработных плат на время финансового кризиса:

  • заплата игроков до 10 тысяч евро в месяц - без сокращения;
  • зарплата игроков от 10 тысяч до 20 тысяч евро - 20% сокращения;
  • зарплата игроков от 20 тысяч до 50 тысяч евро - 30% сокращения;
  • зарплата игроков от 50 тысяч до 100 тысяч евро - 40% сокращения;
  • зарплата игроков от 100 тысяч евро и больше - 50% сокращения.

Таким образом, самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Франции Неймар, который зарабатывает в ПСЖ 31,6 миллионов евро в год, будет получать в два раза меньше.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции
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