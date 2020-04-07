ПСЖ выкупит Икарди за 70 миллионов евро

"Парижане" довольны аргентинцем.

Руководство ПСЖ приняло решение выкупить Мауро Икарди у Интера, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, французский клуб готов потратить 70 миллионов евро на приобретение аргентинца. Боссы ПСЖ сначала согласуют с Икарди личные условия, а дальше обратятся к Интеру.

Ранее сообщалось, что Мауро не готов оставаться в Париже из-за конфликта с лидерами коллектива, и намерен вернуться в Италию.

Напомним, что Ювентус намерен приобрести Икарди.