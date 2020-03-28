Навас выложил 200 тысяч на авиаперелет на родину во время пандемии коронавируса

Голкипер ПСЖ улетел из Франции в Коста-Рику.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас решил покинуть Францию, где бушует коронавирус, и вернуться в родную Коста-Рику.

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По информации AS, Навас был в Париже на самоизоляции, однако все более распространяющаяся болезнь заставила Кейлора отправится домой. На родине Навас будет находится на карантине на протяжении 14 дней.

Навас вылетел в Коста-Рику вместе с женой и тремя детьми на частном самолете вечером 27 марта. За перелет голкиперу пришлось выложить 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию из-за коронавируса.