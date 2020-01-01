Телетранслятор отказался платить клубам Лиги 1

Французские клубы не получат ожидаемую выплату.

Клубы, выступающие в чемпионате Франции, не смогут получить деньги от одного из телетрансляторов, из-за коронавируса.

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Как сообщает L'Equipe, телеканал Canal+ не выплатит французским клубам апрельскую выплату в размере 110 миллионов евро. Более того, последовать их примеру может и второй телетранслятор - beIN Sports, и тогда убытки клубов будут еще больше.

Руководство Canal+ заявляет, что остановка чемпионата нанесла огромный финансовый ущерб каналу. Всего транслятор должен выплатить за сезон 548 миллионов евро, а beIN Sports - 201 миллион.

Напомним, Лигу 1 остановили 13 марта, и на данный момент сроки возобновления сезона неизвестны.