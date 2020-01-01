Французский журналист призвал Марсель подписать защитника сборной Украины
Французский журналист Мурат Артс посоветовал Марселю подписать защитника сборной Украины и киевского Динамо Никиту Бурду.
“Клубу нужно найти сменщика для Чалета-Цара. Я думаю, на эту роль подходит Никита Бурда, защитник киевского Динамо. Его стоимость составляет три с половиной миллиона евро.
У него была травма колена, и он он не играл несколько месяцев, но до этого Бурда был в отличной форме. В основе его заменил Денис Попов, который стал новой звездой.
Бурда действительно очень сильный защитник, который способен хорошо делать то, что сейчас делает Чалета-Цар.
Его цена в Марселе вырастет, если он проведет пол года на высоком уровне“, - сказал Артс в интервью официальному сайту французского клуба.
В этом сезоне на счету Бурды семь матчей за киевское Динамо.
Полная версия правил