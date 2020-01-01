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Французский журналист призвал Марсель подписать защитника сборной Украины

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Мурат Артс выделил игру Никиты Бурды.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Французский журналист Мурат Артс посоветовал Марселю подписать защитника сборной Украины и киевского Динамо Никиту Бурду.

“Клубу нужно найти сменщика для Чалета-Цара. Я думаю, на эту роль подходит Никита Бурда, защитник киевского Динамо. Его стоимость составляет три с половиной миллиона евро.

У него была травма колена, и он он не играл несколько месяцев, но до этого Бурда был в отличной форме. В основе его заменил Денис Попов, который стал новой звездой.

Бурда действительно очень сильный защитник, который способен хорошо делать то, что сейчас делает Чалета-Цар.

Его цена в Марселе вырастет, если он проведет пол года на высоком уровне“, - сказал Артс в интервью официальному сайту французского клуба.

В этом сезоне на счету Бурды семь матчей за киевское Динамо.

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Теги: футбол, Марсель, Никита Бурда, Динамо
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