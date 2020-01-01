Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболисты Монпелье компенсируют сотрудникам клуба частичную безработицу

Комментариев: 0
Игроки решили помочь команде в непростое время.
Игроки Монпелье
Игроки Монпелье
www.mhscfoot.com

Футболисты Монпелье приняли решение помочь сотрудникам клуба, которые на время карантина частично остались без работы. Об этом сообщил президент клуба Лоран Николлин.

“Нам пришлось оставить некоторых работников на частичную работу, тем самым урезав их зарплаты. Это было сложное решение, но у нас не было другого выхода из-за текущей ситуации. Рядовые сотрудники не зарабатывают столько, сколько зарабатывают игроки.

Но некоторые футболисты самостоятельно предложили возместить работникам их финансовые потери. Это позволяет нам сохранять связь между нами“, - приводит слова Николлина RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Лион временно прекращает платить зарплату игрокам и сотрудникам клуба.

Поделись:
Теги: футбол, Монпелье, Лига 1, чемпионат Франции
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь