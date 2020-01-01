Футболисты Монпелье компенсируют сотрудникам клуба частичную безработицу

Игроки решили помочь команде в непростое время.

Футболисты Монпелье приняли решение помочь сотрудникам клуба, которые на время карантина частично остались без работы. Об этом сообщил президент клуба Лоран Николлин.

“Нам пришлось оставить некоторых работников на частичную работу, тем самым урезав их зарплаты. Это было сложное решение, но у нас не было другого выхода из-за текущей ситуации. Рядовые сотрудники не зарабатывают столько, сколько зарабатывают игроки.

Но некоторые футболисты самостоятельно предложили возместить работникам их финансовые потери. Это позволяет нам сохранять связь между нами“, - приводит слова Николлина RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Лион временно прекращает платить зарплату игрокам и сотрудникам клуба.