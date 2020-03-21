Коронавирус может помочь ПСЖ договориться с Мбаппе о новом контракте

Пандемия коронавируса может повлиять на планы французского форварда относительно своей дальнейшей карьеры.

Руководство ПСЖ длительное время пытается продлить контракт со звездным нападающим команды Килианом Мбаппе.

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Юный француз не хотел принимать никаких решений до тех пор, пока не пройдет Евро-2020, однако теперь Мбаппе может пересмотреть свои планы на будущее. Как сообщает Marca, решение УЕФА о переносе турнира на лето 2021 года может повлиять на мнение Киллиана о новом контракте с ПСЖ.

Благодаря текущей ситуации парижане получили дополнительное время, чтобы подготовить новое предложение и уговорить Мбаппе его принять.

Отметим, что нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 2022 года. Мбаппе рассмотрит вариант с продлением контракта, чтобы повысить свою значимость в европейском футболе.

Ранее сообщалось, за сколько ПСЖ готов продать Неймара.