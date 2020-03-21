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Коронавирус может помочь ПСЖ договориться с Мбаппе о новом контракте

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Пандемия коронавируса может повлиять на планы французского форварда относительно своей дальнейшей карьеры.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Руководство ПСЖ длительное время пытается продлить контракт со звездным нападающим команды Килианом Мбаппе.

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Юный француз не хотел принимать никаких решений до тех пор, пока не пройдет Евро-2020, однако теперь Мбаппе может пересмотреть свои планы на будущее. Как сообщает Marca, решение УЕФА о переносе турнира на лето 2021 года может повлиять на мнение Киллиана о новом контракте с ПСЖ.

Благодаря текущей ситуации парижане получили дополнительное время, чтобы подготовить новое предложение и уговорить Мбаппе его принять.

Отметим, что нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 2022 года. Мбаппе рассмотрит вариант с продлением контракта, чтобы повысить свою значимость в европейском футболе.

Ранее сообщалось, за сколько ПСЖ готов продать Неймара.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, контракт
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