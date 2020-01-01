ПСЖ начал поиски нового тренера

"Парижане" рассматривают кандидатуру итальянца.

Руководство ПСЖ начало поиски нового тренера, об этом сообщает Foot Mercato.

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По информации источника, боссы французского клуба намерены прекратить сотрудничество с нынешним менеджером Томасом Тухелем по итогам сезона.

Руководство ПСЖ активно рассматривает кандидатуру экс-тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Отметим, что Аллегри заявил о готовности вернуться к работе в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что итальянец - главный кандидат на замену Зидана в Реале.