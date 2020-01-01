Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ начал поиски нового тренера

Комментариев: 0
"Парижане" рассматривают кандидатуру итальянца.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Руководство ПСЖ начало поиски нового тренера, об этом сообщает Foot Mercato.

Читай также: Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать Неймара

По информации источника, боссы французского клуба намерены прекратить сотрудничество с нынешним менеджером Томасом Тухелем по итогам сезона.

Руководство ПСЖ активно рассматривает кандидатуру экс-тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Отметим, что Аллегри заявил о готовности вернуться к работе в следующем сезоне

Ранее сообщалось, что итальянец - главный кандидат на замену Зидана в Реале.

Поделись:
Теги: Томас Тухель, ПСЖ, Массимилиано Аллегри, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь