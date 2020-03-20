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Неймар записал видео с аплодисментами для врачей, борющихся с коронавирусом

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Таким способом спортсмен решил поблагодарить всех медицинских сотрудников, которые пытаются справиться с пандемией коронавируса.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар решил поблагодарить всех сотрудников сферы медицины, которые ведут борьбу с быстро распространяющимся коронамирусом.

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На своей страничке в Twitter футболист опубликовал видео, на котором он аплодирует медикам.

“Аплодисменты всем работникам здравоохранения. Спасибо за то, что вы рискуете своей жизнью“, - написал под публикацией Неймар.

Отметим, что на данный момент в мире зафиксировано более 244 тысячи заражения COVID-19, из них 10 032 человека скончались, а 86 033 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Неймар покинул Францию и вернулся в родную Бразилию.

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Теги: Неймар, ПСЖ, вне игры, футбол, коронавирус, видео, COVID-19
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