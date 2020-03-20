Неймар записал видео с аплодисментами для врачей, борющихся с коронавирусом

Таким способом спортсмен решил поблагодарить всех медицинских сотрудников, которые пытаются справиться с пандемией коронавируса.

Нападающий ПСЖ Неймар решил поблагодарить всех сотрудников сферы медицины, которые ведут борьбу с быстро распространяющимся коронамирусом.

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На своей страничке в Twitter футболист опубликовал видео, на котором он аплодирует медикам.

“Аплодисменты всем работникам здравоохранения. Спасибо за то, что вы рискуете своей жизнью“, - написал под публикацией Неймар.

Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 obrigado por arriscar suas vidas ❤️❤️❤️ #ficaemcasa #StayHome pic.twitter.com/FQe8FSwy0i — Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2020

Отметим, что на данный момент в мире зафиксировано более 244 тысячи заражения COVID-19, из них 10 032 человека скончались, а 86 033 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Неймар покинул Францию и вернулся в родную Бразилию.