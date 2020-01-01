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Капитан ПСЖ: Я отправился в Бразилию, потому что здесь хотя бы есть еда в супермаркетах

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Тиаго Силва покинул Париж из-за пандемии коронавируса.
Тиаго Силва
Тиаго Силва
Getty Images

Защитник ПСЖ Тиаго Силва рассказал, почему коронавирус вынудил его покинуть столицу Франции и полететь на родину в Бразилию.

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"Мы с женой решили покинуть Францию, потому что в Париже ситуация была удручающая. Я даже не мог ничего найти в супермаркетах - ничего нет. Мы вылетели в Бразилию, и в этой стране я смог найти еду в супермаркете.

А еще на родине у нас есть гораздо больше вариантов для времяпрепровождения с детьми. Здесь мы можем играть с ними в бассейне, например", - приводит слова Силвы Get French Football News.

Ранее сообщалось, что стан ПСЖ покинули два бразильских футболиста - Тиаго Силва и Неймар.

Напомним, французская Лига 1 на данный момент приостановлена из-за коронавируса.

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Теги: Тиаго Силва, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, Париж, Франция, футбол, вне игры, Бразилия, коронавирус, COVID-19
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