Лион временно прекращает платить зарплату игрокам и сотрудникам клуба

Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса и приостановкой всей работы клуба.

Лион не будет платить зарплаты сотрудникам Getty Images

Французский Лион принял решение временно приостановить выплаты зарплат игрокам и персоналу клуба в связи с пандемией коронавируса.

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"Меры, принятые властями для борьбы с распространением Covid-19, привели к приостановке всех соревнований и тренировок. Учитывая это, Лион, как и другие клубы Лиги 1, сообщает, что временно приостанавливает выплаты заработных плат всему персоналу до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении на официальном сайте Лиона.

Стоит отметить, что другие клубы чемпионата Франции пока не объявляли о приостановке выплат своим сотрудникам.

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию из-за коронавируса.