Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию из-за коронавируса

Французский клуб выдал игрокам рекомендации по поддержанию физической формы.

Руководство ПСЖ приняло решение разрешить своим игрокам покинуть Францию до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, “парижане“ предоставил футболистам свободный выбор по поводу места, где они хотят самоизолироваться. Игроки могли остаться в Париже, так и вернуться на родину.

Отмечается, что нападающий Неймар и защитник Тиаго Силва отправились в Бразилию. Также, некоторые другие футболисты покинули Францию.

Стоит отметить, что другой бразильский защитник Маркиньос принял решение переждать карантин в Париже.

Кроме этого, ПСЖ выдал игрокам рекомендации по поддержанию физической формы на период карантина. На данный момент французский клуб не решил, когда следует возобновить тренировки.

Напомним, что Лигу 1 остановили из-за коронавируса.