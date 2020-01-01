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Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию из-за коронавируса

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Французский клуб выдал игрокам рекомендации по поддержанию физической формы.
Неймар, Маркиньос, Тиаго Силва
Неймар, Маркиньос, Тиаго Силва
Getty Images

Руководство ПСЖ приняло решение разрешить своим игрокам покинуть Францию до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, “парижане“ предоставил футболистам свободный выбор по поводу места, где они хотят самоизолироваться. Игроки могли остаться в Париже, так и вернуться на родину.

Отмечается, что нападающий Неймар и защитник Тиаго Силва отправились в Бразилию. Также, некоторые другие футболисты покинули Францию. 

Стоит отметить, что другой бразильский защитник Маркиньос принял решение переждать карантин в Париже.

Кроме этого, ПСЖ выдал игрокам рекомендации по поддержанию физической формы на период карантина. На данный момент французский клуб не решил, когда следует возобновить тренировки.

Напомним, что Лигу 1 остановили из-за коронавируса.

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Теги: Тиаго Силва, Неймар, ПСЖ, коронавирус, футбол, Маркиньос
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