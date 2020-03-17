Фабрегас показал, как проводит четвертый день карантина, "посылая" соседей
Испанец находится в самоизоляции.
Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился с фанатами забавным роликом.
На видео футболист вышел на балкон и громко поприветствовал соседей, пожелав им доброго утра. Один из соседей “послал“ испанца, на что Сеск ответил взаимностью.
“Четвертый день изоляции, люди становятся по-настоящему напряженными здесь“, - написал Фабрегас.
Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020
Многие узнали в этом знаменитую фразу Эдди Мерфи из фильма “Поездка в Америку“ 1988 года.
Ранее Фабрегас рассказал, как он проводит время в самоизоляции.
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