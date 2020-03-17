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Фабрегас показал, как проводит четвертый день карантина, "посылая" соседей

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Испанец находится в самоизоляции.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
asmonaco.com

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился с фанатами забавным роликом.

На видео футболист вышел на балкон и громко поприветствовал соседей, пожелав им доброго утра. Один из соседей “послал“ испанца, на что Сеск ответил взаимностью.

“Четвертый день изоляции, люди становятся по-настоящему напряженными здесь“, - написал Фабрегас.

Многие узнали в этом знаменитую фразу Эдди Мерфи из фильма “Поездка в Америку“ 1988 года.

Ранее Фабрегас рассказал, как он проводит время в самоизоляции.

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Теги: футбол, Сеск Фабрегас
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