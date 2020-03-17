Фабрегас показал, как проводит четвертый день карантина, "посылая" соседей

Испанец находится в самоизоляции.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился с фанатами забавным роликом.

На видео футболист вышел на балкон и громко поприветствовал соседей, пожелав им доброго утра. Один из соседей “послал“ испанца, на что Сеск ответил взаимностью.

“Четвертый день изоляции, люди становятся по-настоящему напряженными здесь“, - написал Фабрегас.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Многие узнали в этом знаменитую фразу Эдди Мерфи из фильма “Поездка в Америку“ 1988 года.

Ранее Фабрегас рассказал, как он проводит время в самоизоляции.