Фабрегас показал, как проводит четвертый день карантина, "посылая" соседей

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился с фанатами забавным роликом.

На видео футболист вышел на балкон и громко поприветствовал соседей, пожелав им доброго утра. Один из соседей “послал“ испанца, на что Сеск ответил взаимностью.

“Четвертый день изоляции, люди становятся по-настоящему напряженными здесь“, - написал Фабрегас.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk