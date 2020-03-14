Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать Неймара

Французский клуб готов отпустить Неймара.

ПСЖ готов отпустить Неймара в летнее трансферное окно, об этом сообщает As со ссылкой на ESPN.

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По информации источника, парижский клуб поставил ценник на бразильца в 150 миллионов евро. Отмечается, что руководство французского клуба пошло на такой шаг, потому что понимает, что бразилец вновь начнет требовать трансфер, как это было в прошлое трансферное окно.

Кроме этого, ПСЖ не готов расставаться с Килианом Мбаппе. Боссы клуба готовы предложить огромные деньги за новый контракт француза с клубом.

Ранее сообщалось, что Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба.