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Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать Неймара

Комментариев: 2
Французский клуб готов отпустить Неймара.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ готов отпустить Неймара в летнее трансферное окно, об этом сообщает As со ссылкой на ESPN.

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По информации источника, парижский клуб поставил ценник на бразильца в 150 миллионов евро. Отмечается, что руководство французского клуба пошло на такой шаг, потому что понимает, что бразилец вновь начнет требовать трансфер, как это было в прошлое трансферное окно.

Кроме этого, ПСЖ не готов расставаться с Килианом Мбаппе. Боссы клуба готовы предложить огромные деньги за новый контракт француза с клубом.

Ранее сообщалось, что Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Килиан Мбаппе, футбол, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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Комментариев (2)
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ДобрячийСер    15.03.2020, 01:25
Оценка:  0
ДобрячийСер
Я и то лучше играю после того как посру знатно.
гость  (аноним)  14.03.2020, 23:08
Оценка:  0
гость
это дерьмо не стоит 150 миллионов
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