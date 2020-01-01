ПСЖ объявил о карантине

Карантин продлится 16 дней.

Руководство Пари Сен-Жермен на официальном сайте объявило, что клуб уходит на карантин. Французский коллектив прекратил все тренировочные занятия и выступления своих команд во всех видах спорта.

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Все спортсмены и сотрудники клуба до 16 марта будут находиться у себя дома, медслужба будут проводить все необходимые мероприятия по диагностике и предотвращению заражения коронавирусом.

Руководство клуба в воскресенье, 15 марта, примет решение о продлении или остановке карантина после рекомендаций медицинского департамента страны.

Ранее сообщалось, что Лигу 1 остановили из-за коронавируса.