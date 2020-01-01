Игроки ПСЖ отказались ехать на сбор, который предложил Тухель

Футболисты не захотели ехать в Испанию, а предпочли остаться дома со своими семьями.

У ПСЖ возникла небольшая пауза из-за переноса матча против Страсбура, и наставник парижан хотел воспользоваться этим.

Читай также: Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба

Как сообщает RTL со ссылкой на L'Equipe, главный тренер ПСЖ Томас Тухель предложил отправиться всей командой на сбор на юге Испании, однако футболисты не одобрили эту идею. Сообщается, что игроки предпочли остаться дома с семьями, а не ездить на сборы.

Отметим, что ПСЖ уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Марсель на 12 очков и имея поединок в запасе. Что касается Лиги чемпионов, то 11 марта парижане сыграют ответный матч против дортмундской Боруссии. В первой встрече они на выезде проиграли со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что Неймар летом сможет разорвать контракт с ПСЖ за весомую компенсацию.