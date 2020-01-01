Неймар летом сможет разорвать контракт с ПСЖ за весомую компенсацию

Бразилец сможет в одностороннем порядке разорвать соглашение с парижским клубом.

Форвард ПСЖ Неймар ближайшим летом сможет разорвать контракт со своим клубом, причем он сможет сделать это в одностороннем порядке.

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Как сообщает Sport.es, 28-летнему бразильцу придется заплатить клубу весьма крупную компенсацию за разрыв соглашения - 180 миллионов евро.

При этом переход Неймара из Барселоны в ПСЖ летом 2017 года обошелся парижанам в 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар стал приоритетной трансферной целью Барселоны на ближайшее лето.