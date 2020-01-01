В чемпионате Франции запретили рукопожатия из-за коронавируса

Президент Профессиональной футбольной лиги принял рекомендации Министерства здравоохранения.

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции Натали Буа де ля Тур заявила об отмене протокольной процедуры рукопожатия игроков из-за вспышки коронавируса в Европе.

“Мы будем придерживаться нового протокола, потому что мы должны подавать пример. Рукопожатий не будет, как и рекомендовало Министерство здравоохранения.

На таком уровне главное, чтобы не было переносов матчей. Каждый случай рассматривается индивидуально - префектами, клубами и лигой“, - приводит слова президента Eurosport.

Ранее сообщалось, что игроки и сотрудники Ньюкасла перестали жать другу другу руки из-за коронавируса.