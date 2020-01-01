Кулибали, которого хочет заполучить ПСЖ, купил квартиру в Париже

Защитник Наполи, вероятно, близок к трансферу в парижский клуб.

Защитник Наполи Калиду Кулибали находится в сфере интересов ПСЖ и, вероятно, близок к трансферу.

Как стало известно изданию Le Parisien, 28-летний сенегалец стал обладателем квартиры в центре Парижа. За новую недвижимость футболист заплатил 4 миллиона евро.

По информации СМИ, парижане готовы предложить Кулибали 12 миллионов евро в год.

Отметим, что Кулибали выступает за Наполи с 2014 года. В текущем сезоне он отыграл 15 матчей в Серии А.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет приобрести Калиду Кулибали.