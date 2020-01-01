Кулибали, которого хочет заполучить ПСЖ, купил квартиру в Париже
Защитник Наполи, вероятно, близок к трансферу в парижский клуб.
Защитник Наполи Калиду Кулибали находится в сфере интересов ПСЖ и, вероятно, близок к трансферу.
Как стало известно изданию Le Parisien, 28-летний сенегалец стал обладателем квартиры в центре Парижа. За новую недвижимость футболист заплатил 4 миллиона евро.
По информации СМИ, парижане готовы предложить Кулибали 12 миллионов евро в год.
Отметим, что Кулибали выступает за Наполи с 2014 года. В текущем сезоне он отыграл 15 матчей в Серии А.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет приобрести Калиду Кулибали.
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