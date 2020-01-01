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Неймар в феврале отказывался тренироваться с ПСЖ

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Бразилец обиделся на решение тренерского штаба.
Неймар
Неймар
Getty Images

Футболист ПСЖ Неймар 13 февраля отказывался выходить на тренировку французского клуба, об этом сообщает L’Equipe.

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По информации источника, бразилец принял такое решение после того, как 12 февраля он не попал в состав клуба на матч 1/4 финала Кубка Франции с Дижоном.

Бразилец на следующий день должен был принять участие в тренировке с футболистами, которые пропустили матч с Дижоном. Неймар отказался от такого решения. Игрок сообщил главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю, что ему необходим отдых.

Напомним, что бразилец раскритиковал ПСЖ после матча 1/8 Лиги чемпионов против Боруссии Дорртмунд (1:2)

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Теги: Неймар, Томас Тухель, ПСЖ, Лига 1, Лига чемпионов, футбол
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