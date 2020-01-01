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Голкипер ПСЖ: Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед

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Аргентинец отыграл за "красных дьяволов" один сезон.
Марчин Булка
Марчин Булка
psg.fr

Вратарь ПСЖ Марцин Булка рассказал, что его одноклубник Анхель Ди Мария плохо относится к своему бывшему клубу Манчестер Юнайтед.

“Анхель ненавидит Манчестер Юнайтед. У него нет хороших воспоминаний о времени, которое он провел в Англии.

Если ты попадаешь на канал, где показывают что-то связанное с этим клубом, то он просит быстро его переключить“, - цитирует поляка A Bola.

Напомним, Ди Мария перебрался в ПСЖ из Манчестер Юнайтед 2015 году. Он провел в составе английской команды один сезон, где сыграл в 27 матчах.

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Теги: футбол, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Анхель ди Мария, Марчин Булка
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