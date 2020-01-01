ПСЖ - Бордо 4:3 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Парижане одержали непростую победу в поединке против Бордо.

ПСЖ - Бордо: видео голов instagram.com/psg/

В матче 26-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле с трудом обыграл Бордо.

Поединок выдался весьма результативным - парижане забили четыре гола, на что гости ответили тремя взятиями ворот.

Отметим, что в конце встречи Неймар заработал удаление.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Бордо:

ПСЖ - Бордо - 4:3

Голы: Кавани, 25, Маркиньос, 45, 63, Мбаппе, 69 - Хван Ый Чжо, 18, Пабло, 45, Пардо, 83.

ПСЖ: Рико - Керер, Силва (Гуйе, 17), Кимпембе, Бернат - Маркиньос, Верратти - Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар - Кавани (Икарди, 76), Мбаппе

Бордо: Костиль, Бенито, Пабло, Кватенг (Пардо, 46), Косьельни, Башич (Адли, 70), Отавио, Калу, Сабали, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78)

Предупреждения: Кватенг, Неймар, Кавани, Гуйе, Башич, Кимпембе

Удален: Неймар, 90+2.