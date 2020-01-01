ПСЖ - Бордо 4:3 видео голов и обзор матча чемпионата Франции
В матче 26-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле с трудом обыграл Бордо.
Поединок выдался весьма результативным - парижане забили четыре гола, на что гости ответили тремя взятиями ворот.
Отметим, что в конце встречи Неймар заработал удаление.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Бордо:
ПСЖ - Бордо - 4:3
Голы: Кавани, 25, Маркиньос, 45, 63, Мбаппе, 69 - Хван Ый Чжо, 18, Пабло, 45, Пардо, 83.
ПСЖ: Рико - Керер, Силва (Гуйе, 17), Кимпембе, Бернат - Маркиньос, Верратти - Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар - Кавани (Икарди, 76), Мбаппе
Бордо: Костиль, Бенито, Пабло, Кватенг (Пардо, 46), Косьельни, Башич (Адли, 70), Отавио, Калу, Сабали, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78)
Предупреждения: Кватенг, Неймар, Кавани, Гуйе, Башич, Кимпембе
Удален: Неймар, 90+2.
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