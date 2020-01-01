Неймар заработал удаление в победном матче ПСЖ

Бразилец получил вторую желтую карточку в компенсированное арбитром время.

Пари Сен-Жермен в тяжелом матче обыграл Бордо в рамках 26-го тура чемпионата Франции.

Поединок на Стад де Пренс завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. Помимо большого количества голов встреча запомнилась удалением форварда парижан Неймара

Бразилец получил первое предупреждение в конце первой половиной встречи. В компенсированной ко второму тайму время Неймар в подкате сзади сфолил на хавбеке соперника Ясине Адли в центре поля, за что получил вторую желтую и покинул поле.

Это первое удаление Неймара в текущем сезоне. Более того, он впервые был удален с октября 2017 года.

ПСЖ - Бордо 4:3

Голы: Кавани, 25, Маркиньос, 45, 63, Мбаппе, 69 - Хван Ый Чжо, 18, Пабло, 45, Пардо, 83.

ПСЖ: Рико - Керер, Силва (Гуйе, 17), Кимпембе, Бернат - Маркиньос, Верратти - Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар - Кавани (Икарди, 76), Мбаппе

Бордо: Костиль, Бенито, Пабло, Кватенг (Пардо, 46), Косьельни, Башич (Адли, 70), Отавио, Калу, Сабали, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78)

Предупреждения: Кватенг, Неймар, Кавани, Гуйе, Башич, Кимпембе

Удален: Неймар, 90+2.