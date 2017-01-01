Президент ПСЖ заплатил ФИФА, чтобы закрыть дело о коррупции

Функционер заплатил миллион евро.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА около миллиона евро, чтобы заключить мирное соглашение с организацией, об этом сообщает The Times.

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Функционера обвинили в том, что он дал взятку бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Аль-Хелаифи хотел заполучить права на трансляцию четырех чемпионатов мира - в 2018, 2022, 2026 и 2030 годах.

Как информирует источник, президент заплатил организации около миллиона евро, чтобы те отозвали свою жалобу из прокуратуры Швейцарии.

Отмечается, что швейцарская прокуратура может расследовать дела только лишь при наличии заявления. Однако дело было закрыто, ведь ФИФА отозвала жалобу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал поиски тренера на место Тухеля.