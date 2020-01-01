ПСЖ начал поиски тренера на место Тухеля
Кандидатами на должность рассматривают Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
Руководство ПСЖ разочаровано сложившейся ситуацией команды в Лиге чемпионов и рассматривает вариант с заменой главного тренера команды.
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Как сообщает журналист Николо Скира, главными претендентами на место Томаса Тухеля являются нынешний наставник Ювентуса Маурицио Сарри и экс-менеджер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что Сарри сможет занять должность летом, если решит покинуть Ювентус. А вот у Аллегри весьма хорошие отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо Араужо, что может облегчить его переговоры с клубом.
Напомним, ПСЖ уступил Боруссии Д со счетом 2:1 в первом матче 1/18 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор этого матча.
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