Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ начал поиски тренера на место Тухеля

Комментариев: 0
Кандидатами на должность рассматривают Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Руководство ПСЖ разочаровано сложившейся ситуацией команды в Лиге чемпионов и рассматривает вариант с заменой главного тренера команды.

Читай также: Неймар раскритиковал ПСЖ

Как сообщает журналист Николо Скира, главными претендентами на место Томаса Тухеля являются нынешний наставник Ювентуса Маурицио Сарри и экс-менеджер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри.

Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри
Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри
Getty Images

Отмечается, что Сарри сможет занять должность летом, если решит покинуть Ювентус. А вот у Аллегри весьма хорошие отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо Араужо, что может облегчить его переговоры с клубом.

Напомним, ПСЖ уступил Боруссии Д со счетом 2:1 в первом матче 1/18 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, футбол, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь