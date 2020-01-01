Мбаппе не стал извиняться перед Тухелем за свое бурное поведение

Француз не посчитал нужным извиниться перед главным тренером.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не стал извиняться перед главным тренером команды Томасом Тухелем за свое поведение после замены в матче с Монпелье (5:0), об этом сообщает AS.

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По информации источника, немецкий специалист устроил собрание, на которое были приглашены все игроки ПСЖ. Наставник команды пригласил футболистов, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе.

Во время разговора Мбаппе признал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал извиняться перед Тухелем за свое поведение.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ попыталось решить конфликт.