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Мбаппе не стал извиняться перед Тухелем за свое бурное поведение

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Француз не посчитал нужным извиниться перед главным тренером.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не стал извиняться перед главным тренером команды Томасом Тухелем за свое поведение после замены в матче с Монпелье (5:0), об этом сообщает AS.

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По информации источника, немецкий специалист устроил собрание, на которое были приглашены все игроки ПСЖ. Наставник команды пригласил футболистов, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе. 

Во время разговора Мбаппе признал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал извиняться перед Тухелем за свое поведение.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ попыталось решить конфликт.

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Теги: Килиан Мбаппе, Томас Тухель, ПСЖ, Лига 1, футбол
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