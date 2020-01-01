Неймар устроил роскошную вечеринку в честь дня рождения

Футболист ослушался главного тренера, который был против торжества в преддверии матча Лиги 1.

Звездный форвард ПСЖ Неймар устроил грандиозную вечеринку в честь своего дня рождения.

Как сообщает таблоид The Sun, торжество состоялось в Париже в популярном клубе YoYo. У мероприятия был свой дресс-код - все гости обязаны были быть одеты в белое.

На вечеринку футболист пригласил своих одноклубников, близких друзей и звезд шоу-бизнеса.

Примечательно, что день рождения Неймара будет лишь 5 февраля, однако свое 28-летие футболист отметил заранее.

Источник отмечает, что вечеринку раскритиковал главный тренер ПСЖ Томас Тухель, которого возмутила ее организации за два дня до матча против Нанта в чемпионате Франции.

Отметим, что текущем сезоне Неймар отыграл 13 матчей за парижан, забив 13 голов и сделав пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Неймар покрасил волосы в розовый цвет.