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Руководство ПСЖ попыталось решить конфликт между Мбаппе и Тухелем

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Спортивный директор парижского клуба провел встречу с наставником команды и звездным форвардом.
Килиан Мбаппе и Томас Тухель
Килиан Мбаппе и Томас Тухель
twitter.com/FootyAccums

Руководство ПСЖ рассчитывает как можно скорее решить конфликт между главным тренером команды Томасом Тухелем и нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, спортивный директор парижского клуба Леонардо провел встречу с игроком и тренером, где выслушал претензии сторон.

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По информации источника, Мбаппе недоволен тем, как с ним обращаются на поле. Как считает футболист, клуб постоянно указывает на его важность и привлекает его в коммерческой деятельности, при этом на поле с ним обращаются так же, как и с другими футболистами.

Кроме того, 21-летнего Мбаппе раздражает тот факт, что его всегда заменяют первым, а Неймар и Анхель Ди Мария остаются на поле. Так, в текущем сезоне Мбаппе провел 16 поединков в Лиге 1, и в пяти из них он был заменен.

Напомним, Киллиан Мбаппе повздорил с Томасом Тухелем из-за замены во время матча с Монпелье.

Ранее сообщалось, что Тухель прокомментировал конфликт с футболистом.

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Теги: Леонардо, Томас Тухель, Килиан Мбаппе, Килиан Мбаппе, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, чемпионат Франции
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