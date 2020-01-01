Ди Мария: Мбаппе нужно принять, что на скамейке сидят футболисты, которые тоже хотят играть

Аргентинец раскритиковал поведение своего одноклубника.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал поведение своего одноклубника Килиана Мбаппе, который во время матча 22 тура Лиги 1 против Монпельсе поссорился с главным тренером команды Томасом Тухелем из-за замены.

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“Это сложная ситуация, никто не хочет покидать поле, все хотят играть, это нормально. Килиан хотел забить, но тренер решил, что он должен уйти.

На скамейке сидят футболисты, которые хотят выйти на поле и получить свой шанс. Ему нужно это принять“, - приводит слова Ди Марии Get French Football со ссылкой на Canal +.

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