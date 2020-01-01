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Тухель - о конфликте с Мбаппе: Я решаю, кто будет играть, а кто будет заменен

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Немецкий специалист дает время поиграть каждому.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ссору с Килианом Мбаппе в матче с Монпелье (5:0) в рамках 22-го тура чемпионата Франции.

“Я здесь тренер. Я обязан решать, кто будет играть, а кто будет заменен. Килиан умен, он знает, что делает. Никому не нравится покидать поле.

Это ужасная ситуация, но мы не единственная команда, у которой возникают такие ситуации. Я не злюсь на него, но мне грустно, ведь такие моменты не должны возникать в команде.

Я ему объяснил, из-за чего я его заменил. Так будет происходить всегда. Мы же не в теннис играем, а в футбол. Нужно уважать друг друга“, - приводит слова Тухеля Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монпелье.

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Теги: Томас Тухель, Килиан Мбаппе, Лига 1, футбол, конфликт
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