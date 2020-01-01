ПСЖ - Монпелье 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Парижане не оставили шансов своему сопернику.

ПСЖ - Монпелье: видео голов и обзор матча twitter.com/PSG_inside

В рамках 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ дома принимал Монпелье.

Парижане не заметили своего соперника, забив ему пять безответных мяча. Однако во время матча случился конфликт.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель решил поберечь Мбаппе, заменив его на 68-й минуте. Француз устроил словесную перепалку с тренером после замены.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монпелье:

ПСЖ - Монпелье 5:0

Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (АГ), 44, Мбаппе 57, Кюрзава, 65

ПСЖ: Навас - Менье, Куасси, Кимпембе, Кюрзава - Веррати (Паредес 74), Гуйе - Сарабия (Кавани, 69), Неймар, Ди Мария - Мбаппе (Икарди, 68)

Монпелье: Берто - Ле Таллек, Илтон, Конгре - Суке, Ферри (Самбья, 76), Саванье, Ойонго - Лаборде (Карвальо, 19), Моле (Шотар, 64), Делор

Предупреждения: Кимпембе, Неймар, Паредес - Молле, Шотар, Суке

Удаления: Берто, Шотар