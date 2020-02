Мбаппе во время матча поссорился с Тухелем из-за замены

Во время матча 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Монпелье произошел конфликт между наставником парижского клуба Томасом Тухелем и форвардом команды Килианом Мбаппе.

На 68-й минуте поединка Тухель решил заменить Мбаппе на Мауро Икарди, однако француз оказался крайне недоволен решением тренера. Специалист успокаивал Мбаппе, однако тот не хотел слушать слова тренера.

В итоге Мбаппе отмахнулся и отправился на скамейку запасных, где сидел с недовольным выражением лица.

Neymar always respects his managers (Emery/Tuchel/Martino/Enrique) and never made a scene when subbed off etc.



Meanwhile “idol” / “role model” Kylian Mbappe: pic.twitter.com/1mdEq4LMRB