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ПСЖ крупно обыграл Монпелье, доигрывшего матч вдевятером

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Парижане уверенно обыграли соперника на своем поле.
ПСЖ обіграл Монпелье
ПСЖ обіграл Монпелье
twitter.com/psg_inside

В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл Монпелье.

Подопечные Томаса Тухеля разгромили соперника со счетом 5:0, и увеличили свою победную серию в Лиге 1 до десяти поединков.

Отметим, что гости завершали поединок вдевятером. На 17-й минуте удалили вратаря Берто, а в концовке поединка вторую желтую перед собой увидел Шотар.

ПСЖ - Монпелье 5:0
Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (АГ), 44, Мбаппе 57, Кюрзава, 65

ПСЖ: Навас - Менье, Куасси, Кимпембе, Кюрзава - Веррати (Паредес 74), Гуйе - Сарабия (Кавани, 69), Неймар, Ди Мария - Мбаппе (Икарди, 68)

Монпелье: Берто - Ле Таллек, Илтон, Конгре - Суке, Ферри (Самбья, 76), Саванье, Ойонго - Лаборде (Карвальо, 19), Моле (Шотар, 64), Делор

Предупреждения: Кимпембе, Неймар, Паредес - Молле, Шотар, Суке

Удаления: Берто, Шотар

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Теги: ПСЖ, Монпелье, чемпионат Франции по футболу, футбол, Лига 1, чемпионат Франции
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