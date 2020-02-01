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Неймар перекрасил волосы в розовый цвет

Комментариев: 2
Форвард ПСЖ удивил фанатов новым имиджем.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий французского ПСЖ Неймар в очередной раз изменил свой имидж.

Бразилец появился на стадионе парижского клуба перед матчем против Монпелье в рамках Лиги 1 с новым цветом волос - розовым.

На официальной страничке ПСЖ в Instagram было опубликовано фото Неймара с подписью: “Новый цвет волос“.

Неймар
Неймар
instagram.com/psg/

Отметим, что матч ПСЖ - Монпелье состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, чемпионат Франции, имидж, волосы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2020, 22:16
Оценка:  0
гость
Простые черти, которые, даже писать правильно не могут.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:00
Оценка:  0
Сливной-Бачок
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