Неймар перекрасил волосы в розовый цвет
Форвард ПСЖ удивил фанатов новым имиджем.
Нападающий французского ПСЖ Неймар в очередной раз изменил свой имидж.
Бразилец появился на стадионе парижского клуба перед матчем против Монпелье в рамках Лиги 1 с новым цветом волос - розовым.
На официальной страничке ПСЖ в Instagram было опубликовано фото Неймара с подписью: “Новый цвет волос“.
Отметим, что матч ПСЖ - Монпелье состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту.
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