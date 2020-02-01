Неймар перекрасил волосы в розовый цвет

Форвард ПСЖ удивил фанатов новым имиджем.

Нападающий французского ПСЖ Неймар в очередной раз изменил свой имидж.

Бразилец появился на стадионе парижского клуба перед матчем против Монпелье в рамках Лиги 1 с новым цветом волос - розовым.

На официальной страничке ПСЖ в Instagram было опубликовано фото Неймара с подписью: “Новый цвет волос“.

Неймар instagram.com/psg/

Отметим, что матч ПСЖ - Монпелье состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту.