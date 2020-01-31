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Беринчик опубликовал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980"

Комментариев: 1
Украинец попросил не искать политический подтекст.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) опубликовал фото в Instagram, где он одет в олимпийку с надписью “Москва 1980“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер , друг , кум 🐻Пискунов Александр Николаевич !!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года 🐻#киев80🐻 #тренер 🐼#олимпийскиеигры #олимпиада80 #гризли #boxing #boxingtraining #кум #друг #батя #k2promotionsukraine #berinchykteam👊👊👊

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

“Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич.

P.S. Всем хейтерам: олимпийка “Москва 80“ - это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года“, - написал Беринчик под фото.

Ранее Стала известна дата следующего боя Беринчика.

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Теги: Денис Беринчик, бокс, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  31.01.2020, 22:42
Оценка:  0
гость
Не стоит обращать внимания это жидовский вброс на попоздеть,
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