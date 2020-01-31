Беринчик опубликовал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980"

Украинец попросил не искать политический подтекст.

Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) опубликовал фото в Instagram, где он одет в олимпийку с надписью “Москва 1980“.

“Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич.

P.S. Всем хейтерам: олимпийка “Москва 80“ - это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года“, - написал Беринчик под фото.

Ранее Стала известна дата следующего боя Беринчика.