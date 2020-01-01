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Мбаппе: Из-за болельщиков я ненавижу ходить в супермаркет

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Француз признался, что испытывает трудности из-за популярности.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о минусах своей популярности.

“Когда выхожу на улицу, образовывается большая толпа болельщиков. Из-за этого теперь не могу ходить даже в супермаркет. Если забыл купить сыра грюйер, то не могу отправится за ним в ближайший магазин. Им приходится закрывать супермаркет, чтобы я просто купил сыра.

Если я хочу прогуляться и купить мороженого, то все закончится еще до того, как я лизну его первый раз. Меня окружат сотни человек. Такова жизнь, которую я хотел. Я принимаю эту ситуацию.

У меня непростая жизнь но это то, чего я хотел“, - приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на France 2.

В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

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Теги: футбол, Килиан Мбаппе, вне игры
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