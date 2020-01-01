Челси сделал предложение об аренде нападающего ПСЖ
Лондонский клуб хочет усилить линию атаки.
Челси намерен пригласить в свой клуб футболиста ПСЖ Эдинсона Кавани, об этом сообщает The Times.
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По информации источника, “синие“ сделали предложение об аренде уругвайского нападающего до конца текущего сезона.
Лондонский клуб готов заплатить компенсацию за аренду Кавани и полностью выплачивать ему зарплату до конца контракта, который истекает в конце текущего сезона.
Ранее стало известно, за сколько французский клуб готов продать уругвайца.
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