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Челси сделал предложение об аренде нападающего ПСЖ

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Лондонский клуб хочет усилить линию атаки.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Челси намерен пригласить в свой клуб футболиста ПСЖ Эдинсона Кавани, об этом сообщает The Times.

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По информации источника, “синие“ сделали предложение об аренде уругвайского нападающего до конца текущего сезона.

Лондонский клуб готов заплатить компенсацию за аренду Кавани и полностью выплачивать ему зарплату до конца контракта, который истекает в конце текущего сезона.

Ранее стало известно, за сколько французский клуб готов продать уругвайца.

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Теги: Эдинсон Кавани, Челси, АПЛ, футбол, Лига 1, ПСЖ
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