Реймс - ПСЖ 0:3 видео голов и обзор матча Кубка французской лиги
Парижане уверенно вышли в финал турнира.
ПСЖ в гостях обыграл Реймс в полуфинальном матче Кубка французской Лиги.
Подопечные Тухеля отправили три безответных гола в ворота соперника. В финале турнира ПСЖ сыграет против Лиона, который в серии пенальти оказался сильнее Лилля.
Смотрите видео голов и обзор матча Реймс - ПСЖ:
Реймс - ПСЖ 0:3
Голы: Маркиньос, 9, Нкломанде, 31 (в свои ворота), Куасси, 77.
Реймс: Райкович - Фокет (Кутеша, 58), Дисаси, Абдельхамид, Нкломанде - Мунетси, Ромао (Дингом, 58), Чавалерин - Камара, Диа (Донис, 77), Думбия.
ПСЖ: Навас - Менье, Маркиньос (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло - Паредес, Верратти (Чупо-Мотинг, 82), Дракслер (Эррера, 46) - Сарабия, Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Райкович - Дракслер, Вератти, Мбаппе
Удаление: Мунетси
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