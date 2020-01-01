Реймс - ПСЖ 0:3 видео голов и обзор матча Кубка французской лиги

Парижане уверенно вышли в финал турнира.

Реймс - ПСЖ: видео голов twitter.com/psg_inside

ПСЖ в гостях обыграл Реймс в полуфинальном матче Кубка французской Лиги.

Подопечные Тухеля отправили три безответных гола в ворота соперника. В финале турнира ПСЖ сыграет против Лиона, который в серии пенальти оказался сильнее Лилля.

Смотрите видео голов и обзор матча Реймс - ПСЖ:

Реймс - ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 9, Нкломанде, 31 (в свои ворота), Куасси, 77.

Реймс: Райкович - Фокет (Кутеша, 58), Дисаси, Абдельхамид, Нкломанде - Мунетси, Ромао (Дингом, 58), Чавалерин - Камара, Диа (Донис, 77), Думбия.

ПСЖ: Навас - Менье, Маркиньос (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло - Паредес, Верратти (Чупо-Мотинг, 82), Дракслер (Эррера, 46) - Сарабия, Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Райкович - Дракслер, Вератти, Мбаппе

Удаление: Мунетси