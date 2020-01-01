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Стало известно, за сколько ПСЖ готов продать Кавани

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Французский клуб хочет получить солидную сумму за трансфер нападающего.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Руководство ПСЖ готово продать нападающего Эдинсона Кавани в зимнее трансферное окно, об этом сообщает ESPN UK.

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По информации источника, французский клуб хочет выручить за трансфер игрока 20 миллионов евро.

Напомним, что руководство клуба отказало мадридскому Атлетико, который предлагал за уругвайца десять миллионов евро.

Отметим, что ранее спортивный директор клуба прокомментировал возможный уход Кавани в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы топ-клубы из Англии.

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Теги: ПСЖ, Эдинсон Кавани, футбол
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