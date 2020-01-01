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Мбаппе прокомментировал слухи о переходе в Реал

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Француз предан ПСЖ.
Киллиан Мбаппе
Киллиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал по поводу возможного перехода в мадридский Реал. 

“Каждый обсуждает мое будущее, но сейчас я являюсь игроком ПСЖ.

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В зимнее трансферное окно существует огромное количество слухов. Но представьте, что будет, если я дам вам четкий ответ. Каждый начнет обсуждать это.

Мне кажется, что это нанесет вред ПСЖ. Сейчас я на 100% предан ПСЖ.

Мне хочется помочь клубу добиться целей в этом сезоне, выиграть много титулов, поэтому неправильно говорить сейчас о моем будущем“, - приводит слова Мбаппе BBC.

Ранее сообщалось, что Монако получит от ПСЖ невероятную сумму в случае трансфера Мбаппе.

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Теги: Киллиан Мбаппе, ПСЖ, Реал Мадрид, Лига 1, Ла Лига, футбол
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