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Мбаппе: В детстве моим кумиром был Зидан

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Француз хочет оставить след в мировом футболе.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назвал своих кумиров, а также выразил желание выиграть требл.

“Мой идол? В детстве это был Зидан. Если ты ребенок и француз, то твой кумир - Зидан. После этого был Криштиану Роналду, которому мне посчастливилось противостоять, а затем и бразильцы из-за их манеры игры.

Я хочу оставить след в истории футбола. Хочу выиграть требл, это было бы неплохо. Победа в Лиге чемпионов с ПСЖ, затем Евро-2020 и Олимпиада“, - цитирует Мбаппе Marca.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе стал игроком года во Франции.

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Теги: футбол, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан
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