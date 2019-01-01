Мбаппе: В детстве моим кумиром был Зидан

Француз хочет оставить след в мировом футболе.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назвал своих кумиров, а также выразил желание выиграть требл.

“Мой идол? В детстве это был Зидан. Если ты ребенок и француз, то твой кумир - Зидан. После этого был Криштиану Роналду, которому мне посчастливилось противостоять, а затем и бразильцы из-за их манеры игры.

Я хочу оставить след в истории футбола. Хочу выиграть требл, это было бы неплохо. Победа в Лиге чемпионов с ПСЖ, затем Евро-2020 и Олимпиада“, - цитирует Мбаппе Marca.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе стал игроком года во Франции.