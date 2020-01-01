Нападающий ПСЖ покинет команду

Уругваец сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающий клуба Эдинсон Кавани покинет команду.

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“Мы все надеялись, что он останется с нами, но сегодня он попросил об уходе из команда. Мы изучаем возможные варианты.

Мы получали предложение от Атлетико, но оно не соответствовало нашим требованиям по трансферной стоимости игрока.

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Но я не уверен, что в феврале Кавани будет оставаться нашим игроком. Мы не собирались продавать его в зимнее трансферное окно. Но мы уважаем его, так что прислушаемся к его просьбе.

Сейчас ситуация прояснилась, учитывая то, что летом у него заканчивается контракт“, - приводит слова Леонардо Goal.com.

Отметим, что уругваец может перебраться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал условие, при котором готов остаться в клубе.